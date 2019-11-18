2019-11-18T15:56:35+03:00
Общество

Мошенник из Подмосковья похитил с карты калининградки 2 млн рублей

Подозреваемого задержали в подмосковном городе Люберцы и доставили в Калининград
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Полицейские Светлого при содействии правоохранителей из подмосковного города Люберцы смогли задержать телефонного мошенника. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленник позвонил пенсионерке из Светлого и представился менеджером интернет-магазина. Женщина часто заказывала товары по Интернету, потому подобный звонок ее не удивил.

«Звонивший убедил ее в необходимости оформить банковскую карту для удобства оплаты покупок. Мужчина так вежливо и уверенно общался с пенсионеркой, что потерпевшая предоставила ему полный контроль над своим онлайн-приложением банка», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда новая карта была выпущена, злоумышленник поменял ПИН-код, переадресовал услугу СМС-уведомлений и перевёл на нее сбережения со всех счетов потерпевшей в размере около 2 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали в подмосковном городе Люберцы и доставили в Калининград, где заключили под стражу. Предварительное расследование продолжается, добавила представитель МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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