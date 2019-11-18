Калининградский минздрав: возможны сбои в записи к врачу

СЕГОДНЯ 17:00 2019-11-18T17:00:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Калининградской области предупредило жителей региона о сбоях в работе системы электронной записи на прием к врачам.

- В связи с плановым переходом на новую региональную версию медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение» в понедельник, 18 ноября, возможны сбои в электронной записи на прием к специалистам, - говорится в сообщении. - Это необходимое мероприятие, в том числе и для реализации федеральной программы этого года и добавления нового функционала, который позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи.

Как заверили специалисты ведомства, трудности в работе информационной системы, возможно, сохранятся до конца текущего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU