2019-11-18T17:00:55+03:00
Общество

Калининградский минздрав: возможны сбои в записи к врачу

Трудности в работе информационной системы обещают разрешить до конца понедельника, 18 ноября
Надежда Ржевская
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Министерство здравоохранения Калининградской области предупредило жителей региона о сбоях в работе системы электронной записи на прием к врачам.

- В связи с плановым переходом на новую региональную версию медицинской информационной системы «БАРС.Здравоохранение» в понедельник, 18 ноября, возможны сбои в электронной записи на прием к специалистам, - говорится в сообщении. - Это необходимое мероприятие, в том числе и для реализации федеральной программы этого года и добавления нового функционала, который позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи.

Как заверили специалисты ведомства, трудности в работе информационной системы, возможно, сохранятся до конца текущего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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