На водителя «Ауди 8» завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими на мамоновской трассе
Полиция завела уголовное дело на предполагаемого виновника ДТП с двумя погибшими на Мамоновском шоссе. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
Напомним, в пятницу, 15 ноября, в 22:05 водитель «Ауди 8» выехал на встречку и врезался в «Ауди 80». В результате столкновения водитель и 30-летний пассажир «Ауди 80» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Ауди 8» находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения»).
«Фигурант в настоящее время госпитализирован с травмами. По уголовному делу назначено проведение автотехнических экспертиз, проводятся следственные действия. Расследование продолжается», - добавила представитель УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU