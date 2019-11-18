Калининградские спортсмены выиграли всероссийские соревнования по рукопашному бою
Калининград принял всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко, в 16-й раз собрав во дворец спорта «Юность» лучших спортсменов из регионов.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, прекрасный результат показали наши борцы. В трех из четырех возрастных категориях победу праздновала сборная Калининградской области.
В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от 12 лет и старше. Всего было 40 весовых категорий и четыре возрастных дивизиона.
В минспорта отметили, что финальный день провели в формате профессионального шоу — с центральным ковром, представлением оппонентов и прямой трансляцией.
ИСТОЧНИК KP.RU