Калининградские спортсмены выиграли всероссийские соревнования по рукопашному бою

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-18T17:58:50+03:00

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Калининград принял всероссийские соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти старшего лейтенанта полиции Олега Бутейко, в 16-й раз собрав во дворец спорта «Юность» лучших спортсменов из регионов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, прекрасный результат показали наши борцы. В трех из четырех возрастных категориях победу праздновала сборная Калининградской области.

В турнире приняли участие спортсмены в возрасте от 12 лет и старше. Всего было 40 весовых категорий и четыре возрастных дивизиона.

В минспорта отметили, что финальный день провели в формате профессионального шоу — с центральным ковром, представлением оппонентов и прямой трансляцией.

ИСТОЧНИК KP.RU