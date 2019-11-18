В Калининграде бесплатно выступит джазовый музыкант из Берлина
В Калининграде состоятся выступления берлинского джазового музыканта Себастьяна Студницкого и его коллектива на сценах нескольких концертных площадок города. Как сообщают организаторы, в понедельник 18 ноября, состоится выступление музыкального коллектива «KY» в книжном клубе «Катарсис». К немецким музыкантам присоединится джазовый коллектив из Калининграда – Amazing Sex People. Сообщается, что слушатели станут свидетелями уникального музыкального эксперимента.
Исполнители проекта «KY»:
Себастьян Студницкий – труба, фортепиано;
Пауль Клебер – контрабас;
Тим Сархан – барабаны;
Лауренц Карстен – гитара.
Исполнители «Amazing sex people»:
Антон Мушинский – ударные;
Михаил Алёхин – бас;
Алексей Слипко – тенор, саксофон;
Давид Хизанишвили – MC;
Данил Акимов – электроника.
Концерты организованы Гёте-институтом в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Калининградской областной филармонией и генконсульством Германии в Калининграде, при поддержке МИД Германии.
Начало концерта в 20:00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU