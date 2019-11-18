2019-11-18T18:32:30+03:00
Досуг

В Калининграде бесплатно выступит джазовый музыкант из Берлина

Себастьян Студницкий сыграет в клубе «Катарсис»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде состоятся выступления берлинского джазового музыканта Себастьяна Студницкого и его коллектива на сценах нескольких концертных площадок города. Как сообщают организаторы, в понедельник 18 ноября, состоится выступление музыкального коллектива «KY» в книжном клубе «Катарсис». К немецким музыкантам присоединится джазовый коллектив из Калининграда – Amazing Sex People. Сообщается, что слушатели станут свидетелями уникального музыкального эксперимента.

Исполнители проекта «KY»:

Себастьян Студницкий – труба, фортепиано;

Пауль Клебер – контрабас;

Тим Сархан – барабаны;

Лауренц Карстен – гитара.

Исполнители «Amazing sex people»:

Антон Мушинский – ударные;

Михаил Алёхин – бас;

Алексей Слипко – тенор, саксофон;

Давид Хизанишвили – MC;

Данил Акимов – электроника.

Концерты организованы Гёте-институтом в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с Калининградской областной филармонией и генконсульством Германии в Калининграде, при поддержке МИД Германии.

Начало концерта в 20:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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