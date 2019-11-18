В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-18T18:49:08+03:00

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Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Алексея Радзиевского. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 14 ноября подросток ушел из школы на улице Зеленой и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 150 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Был одет: шапка желтая с бумбоном, куртка демисезонная с сине-зелеными разводами, школьные брюки темно-серого цвета, темно-синие кеды. При себе имел рюкзак. Может находиться в микрорайоне Сельма.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU