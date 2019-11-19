2019-11-19T09:52:41+03:00
Происшествия

На месте пожара в Славском районе обнаружен труп

ЧП случилось в поселке Придорожное
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В поселке Придорожное Славского района пожар случился в понедельник 18 ноября. В 11:15 поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит квартира в жилом доме.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на месте пожара был обнаружен труп мужчины.

В квартире сгорели диван и вещи на площади 3 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Мамоновском шоссе
За сутки в Калининградской области оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
Ступин: Объемы ядовитого фильтрата на свалке в поселке Космодемьянского превышают нормы в десятки раз
Суд обязал мэрию Озерска отремонтировать дорогу, ведущую к школе
Калининград занял 26-е место в России по привлекательности рынка труда для пенсионеров
Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ Калининградской области
На Восточной эстакаде «Киа» врезалась в столб: двое пострадавших
В Калининграде предпринимателя будут судить за дачу взятки полицейскому
Житель Озерска поругался с соседом и бросил в него топор
Калининградцам не дали провезти в область свыше центнера польских и литовских продуктов
Калининградец угнал катер и сел на мель
В Славском районе водитель «Опеля» спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
Пять калининградских муниципалитетов купят более 2 тысяч мусорных контейнеров