На месте пожара в Славском районе обнаружен труп
ЧП случилось в поселке Придорожное
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В поселке Придорожное Славского района пожар случился в понедельник 18 ноября. В 11:15 поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит квартира в жилом доме.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на месте пожара был обнаружен труп мужчины.
В квартире сгорели диван и вещи на площади 3 квадратных метров.
В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части.
ИСТОЧНИК KP.RU