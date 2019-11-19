На месте пожара в Славском районе обнаружен труп

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-19T09:52:41+03:00

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В поселке Придорожное Славского района пожар случился в понедельник 18 ноября. В 11:15 поступило сообщение о том, что на улице Садовой горит квартира в жилом доме.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, на месте пожара был обнаружен труп мужчины.

В квартире сгорели диван и вещи на площади 3 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU