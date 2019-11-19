2019-11-19T10:25:53+03:00
Общество

В Калининграде на ул. Орудийной на деревянный храм подняли золотой купол

Церковь будет выполнена в традициях русского зодчества конца XIX века
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская епархия
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В Калининграде в районе улиц Гагарина и Орудийной на строящийся храм святой Наталии установили крест и купол, которые были заранее освящены. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, небольшой храм рассчитан, прежде всего, на внешнее восприятие

«Он создает неповторимую атмосферу уюта, тишины и возвращает к лучшим традициям русского деревянного зодчества конца XIX века, – говорят в епархии. - Образцом стиля можно считать Троицкую церковь в поселке Удельная Раменского района Московской области».

Отметим, участок под строительство был передан администрацией Калининграда еще в 2018 году.

Впоследствии рядом с деревянным строением вырастет и основной, каменный храм. Когда начнется его строительство, в епархии не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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