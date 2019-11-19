Калининградец заплатит почти полмиллиона рублей за разбитую рекламу АЗС
В сентябре 2017 года на Советском проспекте в Калининграде водитель «Ягуара» утратил управление над своим транспортным средством. В результате престижная иномарка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в рекламную конструкцию ближайшей АЗС. Эксперты потом насчитали автозаправочной станции убытков аж на 847 592 рубля и еще 23 копейки.
К счастью, «Ягуар» оказался застрахован по всей форме, и потерпевшая сторона получила денежную компенсацию. Но только в размере 400 тысяч рублей. Остальные деньги пришлось выбивать через Ленинградский районный суд. Который пришел к выводу, что автолюбитель должен возместить причиненный ущерб и взыскал с ответчика 447 592,23 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU