2019-11-19T11:42:27+03:00
Общество

В Калининграде уничтожат 2 тонны санкционных продуктов

Накануне колбасы и сыры изъяли из нелегального оборота
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На рынке в Калининграде изъяли сыро-молочную продукцию и колбасные изделия, произведенные в Польше, Литве, Германии и Италии. Санкционку обнаружили в ходе таможенного осмотра одного из торговых залов.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что выявленные товары были запрещены к ввозу в Российскую Федерацию.

Общий вес санкционной продукции составил 1 953 кг. Сыр, масло, колбасы, паштеты и прочие деликатесы изъяты и будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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