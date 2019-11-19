В Калининграде уничтожат 2 тонны санкционных продуктов
Накануне колбасы и сыры изъяли из нелегального оборота
.Фото: Таможня Калининградской области
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На рынке в Калининграде изъяли сыро-молочную продукцию и колбасные изделия, произведенные в Польше, Литве, Германии и Италии. Санкционку обнаружили в ходе таможенного осмотра одного из торговых залов.
Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что выявленные товары были запрещены к ввозу в Российскую Федерацию.
Общий вес санкционной продукции составил 1 953 кг. Сыр, масло, колбасы, паштеты и прочие деликатесы изъяты и будут уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU