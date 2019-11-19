На трассе «Калининград – Нестеров» в жутком ДТП погиб 56-летний мужчина
.Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
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Серьезное ДТП случилось во вторник 19 ноября рано утром. В 7:30 на 59 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров» 56-летний водитель «Фольксваген Шаран», который ехал в Калининград, во время обгона выехал на полосу встречного движения.
В результате лобового столкновения с грузовым контейнеровозом, водитель «Фольксвагена» погиб на месте.
Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU