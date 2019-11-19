2019-11-19T12:41:38+03:00
Спорт

Легкоатлетка из Калининграда завоевала путевку на Паралимпийские игры 2020 года

Александра Ручкина готовится к поездке в Токио
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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На чемпионате мира в Дубае под эгидой международного паралимпийского комитета, где выступили почти 1400 спортсменов из 122 стран, отличилась легкоатлетка из Калининграда. 22-летняя Александра Ручкина выступала в секторе для прыжков в длину.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, россиянка в лучшей попытке улетела на отметку 5 м 62 см, уступив 59 см чемпионке Паралимпийских игр из Польши Каролине Кухарчик. Итог – серебро.

В минспорта отметили, что благодаря успеху в ОАЭ, Александра завоевала национальную лицензию для выступления на Паралимпийских играх 2020 года в столице Японии.

Александра Ручкина – многократная чемпионка нашей страны, медалистка европейских и мировых стартов.

Она – представительница регионального центра подготовки сборных команд и областной спортивно-адаптивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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