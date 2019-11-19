2019-11-19T12:48:28+03:00
Общество

В Калининграде разработали вагон-самосвал с повышенной грузоподъемностью

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Вагон с повышенной грузоподъемностью и объемом кузова разработали калининградские машиностроители. Так называемый думпкар, построенный в главном сборочном цехе Калининградского вагоностроительного завода, способен перевозить до 115 тонн вскрышных пород и руды.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, это на 10 тонн превышает грузоподъемность самых мощных из используемых сегодня в России вагонов-самосвалов.

С разработкой калининградцев уже ознакомились специалисты одного из крупнейших в стране комбинатов по добыче и переработке железной руды.

Конструкцию вагона разработал известный в отрасли инженер-конструктор, автор множества патентов на технические изобретения Евгений Алепин. Одна из преимуществ новой модели – повышенная устойчивость, которая обеспечивается за счет нестандартного изгиба борта.

По оценкам экспертов, экономия на стоимости перевозок такими вагонами может достигать 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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