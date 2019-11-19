2019-11-19T12:52:38+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
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Во вторник, 19 ноября, в Калининграде в течение дня не будет света на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Горького 103-105, 107, пл. Победы 2, пл. Победы 4а;

До 18 часов электричество отключено на Московский пр-т 76, 78, 80-90, 92-96, наб. Адм. Трибуца 37, 39-49, ул. А. Невского 145-145а, 147.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. Тургенева 21а,

пер. Парковый 4, до 17 часов - на ул. Артиллерийская 23-25г, 33-35а, 43-51, до 18 часов - на ул. Салтыкова-Щедрина 2, Ленинский пр-т 32.

Из-за проведения ремонтных работ горячее водоснабжение будет отсутствовать до 13 часов на ул. Дзержинского 162-168, до 16 часов - на ул. Литовский вал 23, до 17.00 - на ул. парт. Железняка 16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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