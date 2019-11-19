2019-11-19T13:00:23+03:00
Общество

Пять калининградских муниципалитетов купят более 2 тысяч мусорных контейнеров

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Пять калининградских муниципалитетов проведут совместную закупку мусорных контейнеров на 24,3 млн рублей. Об этом сообщил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.

Так, 703 контейнера будет закуплено для нужд Багратионовского городского округа, 576 – Гвардейского, 309 – Мамоновского, 291 – Зеленоградского и 150 – Гурьевского городских округов.

Напомним, в мае этого года в регионе утвердили порядок накопления твердых коммунальных отходов. Теперь отдельно должны собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к захоронению, – это 109 позиций федерального классификатора, которые можно объединить в несколько групп: лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, полиэтилен, электротехническое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Мамоновском шоссе
За сутки в Калининградской области оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
Ступин: Объемы ядовитого фильтрата на свалке в поселке Космодемьянского превышают нормы в десятки раз
Суд обязал мэрию Озерска отремонтировать дорогу, ведущую к школе
Калининград занял 26-е место в России по привлекательности рынка труда для пенсионеров
Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ Калининградской области
На Восточной эстакаде «Киа» врезалась в столб: двое пострадавших
В Калининграде предпринимателя будут судить за дачу взятки полицейскому
Житель Озерска поругался с соседом и бросил в него топор
Калининградцам не дали провезти в область свыше центнера польских и литовских продуктов
Калининградец угнал катер и сел на мель
В Славском районе водитель «Опеля» спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими