Пять калининградских муниципалитетов купят более 2 тысяч мусорных контейнеров

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-19T13:00:23+03:00

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Пять калининградских муниципалитетов проведут совместную закупку мусорных контейнеров на 24,3 млн рублей. Об этом сообщил руководитель регионального Конкурсного агентства Леван Дараселия.

Так, 703 контейнера будет закуплено для нужд Багратионовского городского округа, 576 – Гвардейского, 309 – Мамоновского, 291 – Зеленоградского и 150 – Гурьевского городских округов.

Напомним, в мае этого года в регионе утвердили порядок накопления твердых коммунальных отходов. Теперь отдельно должны собираться и передаваться на последующую утилизацию отходы, перечень которых запрещен к захоронению, – это 109 позиций федерального классификатора, которые можно объединить в несколько групп: лом металлов, опасные отходы (ртутные лампы и батарейки), бумага, картон, стекло, полиэтилен, электротехническое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU