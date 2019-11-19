В Славском районе водитель «Опеля» спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-19T13:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Два человека пострадали в ДТП в Славском районе в понедельник, 18 ноября.

Авария произошла на автодороге «Гвардейск-Неман-граница». Водитель «Опеля» неверно выбрал дистанцию и «догнал» ВАЗ. После этого отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движение и врезался в УАЗ.

В результате ДТП водитель и 53-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU