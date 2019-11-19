В Славском районе водитель «Опеля» спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Два человека пострадали в ДТП в Славском районе в понедельник, 18 ноября.
Авария произошла на автодороге «Гвардейск-Неман-граница». Водитель «Опеля» неверно выбрал дистанцию и «догнал» ВАЗ. После этого отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движение и врезался в УАЗ.
В результате ДТП водитель и 53-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU