2019-11-19T13:06:47+03:00
Происшествия

В Славском районе водитель «Опеля» спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Славском районе в понедельник, 18 ноября.

Авария произошла на автодороге «Гвардейск-Неман-граница». Водитель «Опеля» неверно выбрал дистанцию и «догнал» ВАЗ. После этого отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движение и врезался в УАЗ.

В результате ДТП водитель и 53-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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