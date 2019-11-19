Калининградец угнал катер и сел на мель

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-19T13:16:42+03:00

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В Калининграде транспортные полицейские задержали похитителя катера. Об этом сообщает пресс-служба МВД на транспорте.

В дежурную часть обратился мужчина, который сообщил, что со стоянки моторного клуба украли его личный катер.

Полицейские установили подозреваемого, им оказался 54-летний калининградец.

Как оказалось, злоумышленник ночью угнал катер, чтобы добраться до дома. Однако, двигаясь по Преголе в сторону Калининградского залива, горе-угонщик не справился с управлением, и судно занесло на мель, так что ему пришлось вплавь добираться до берега.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU