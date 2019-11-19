Калининградцам не дали провезти в область свыше центнера польских и литовских продуктов
За неделю на границе сотрудники Россельхознадзора пресекли девять попыток незаконного провоза продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска инспекторы Россельхознадзора выявили и изъяли 109 кг молочной и мясной продукции из Литвы и Польши. Часть продукции возвращена в Польшу, часть в Литву, 22 кг. - уничтожено.
Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU