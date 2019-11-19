Калининградцам не дали провезти в область свыше центнера польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 13:32 2019-11-19T13:32:31+03:00

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За неделю на границе сотрудники Россельхознадзора пресекли девять попыток незаконного провоза продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пунктах пропуска инспекторы Россельхознадзора выявили и изъяли 109 кг молочной и мясной продукции из Литвы и Польши. Часть продукции возвращена в Польшу, часть в Литву, 22 кг. - уничтожено.

Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU