2019-11-19T13:36:49+03:00
Происшествия

Житель Озерска поругался с соседом и бросил в него топор

Виктор Сергеев
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На жителя Озерского района завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вооруженный топором 46-летний житель одного из поселков пришел во двор к соседу. В ходе конфликта злоумышленник угрожал оппоненту расправой, а затем бросил в него топор, однако не попал.

«Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, обратился за помощью в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе полиции, добавив, что злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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