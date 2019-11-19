2019-11-19T13:41:25+03:00
Общество

В Калининграде предпринимателя будут судить за дачу взятки полицейскому

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В сентябре этого года в одном из магазинов в Калининграде обнаружили контрафактные мужские сумки. Владелица магазина понимала, что ей грозит огромный штраф за незаконное использование чужого товарного знака, поэтому решила «договориться» с полицейским.

Женщина пришла в кабинет к следователю и передала ему взятку в размере 25 тысяч рублей. Сразу после передачи денег ее задержали и завели уголовное дело по ч.3 ст. 291 – дача взятки должностному лицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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