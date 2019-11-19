На Восточной эстакаде «Киа» врезалась в столб: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник вечеров в ДТП на Восточной эстакаде пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В 17 часов в сторону ул. Молодой гвардии ехала «Киа», водитель которой не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
В результате дорожной аварии 32-летний и 35 - летний пассажиры получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU