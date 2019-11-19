2019-11-19T14:17:35+03:00
Политика

Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ Калининградской области

Виктор Сергеев
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Во вторник, 19 ноября, два беспилотника ВВС США провели разведывательные полеты у границ Калининградской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По данным информагентства, ВВС США впервые использовали одновременно два разведывательных дрона для выполнения задач вблизи российских границ. Один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 - сначала шесть раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Затем дрон длительное время курсировал вдоль северной границы Калининградской области в литовском небе.

Второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 - также выполнил полет вдоль севера Калининградской области, а затем долго летал над Балтийским морем к север-западу от морской границы российского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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