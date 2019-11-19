2019-11-19T15:39:52+03:00
Общество

Калининград занял 26-е место в России по привлекательности рынка труда для пенсионеров

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область заняла 26-е место в рейтинге регионов РФ по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по рассчитанному индекс, который рассчитывался на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста, долю безработицы среди пенсионеров, простоту поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общую емкость и развитость рынка труда в регионе, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни.

Калининградская область получила 50,9 баллов, что позволило региону опередить Орловскую, липецкую области и Мордовию.

Первые места в рейтинге занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. У двух крупнейших городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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