Суд обязал мэрию Озерска отремонтировать дорогу, ведущую к школе
Суд обязал администрацию Озерского округа отремонтировать дорогу, ведущую к школе. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В ходе проверки прокуратура узнала, что участок дороги в поселке Борок имеет многочисленные дефекты – выбоины, просадки, проломы длиной более 15 сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Кроме этого, видимость на дороге была ограничена деревьями и кустарниками.
Суд указал, что дефекты в дорожном покрытии создают повышенную опасность на дороге, поскольку этот участок а дороги является частью школьного маршрута.
В результате районный суд обязал чиновников в течение 120 дней отремонтировать дорогу.
ИСТОЧНИК KP.RU