Суд обязал мэрию Озерска отремонтировать дорогу, ведущую к школе

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-19T15:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд обязал администрацию Озерского округа отремонтировать дорогу, ведущую к школе. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ходе проверки прокуратура узнала, что участок дороги в поселке Борок имеет многочисленные дефекты – выбоины, просадки, проломы длиной более 15 сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Кроме этого, видимость на дороге была ограничена деревьями и кустарниками.

Суд указал, что дефекты в дорожном покрытии создают повышенную опасность на дороге, поскольку этот участок а дороги является частью школьного маршрута.

В результате районный суд обязал чиновников в течение 120 дней отремонтировать дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU