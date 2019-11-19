2019-11-19T15:39:03+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Озерска отремонтировать дорогу, ведущую к школе

Виктор Сергеев
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Суд обязал администрацию Озерского округа отремонтировать дорогу, ведущую к школе. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ходе проверки прокуратура узнала, что участок дороги в поселке Борок имеет многочисленные дефекты – выбоины, просадки, проломы длиной более 15 сантиметров и глубиной более 5 сантиметров. Кроме этого, видимость на дороге была ограничена деревьями и кустарниками.

Суд указал, что дефекты в дорожном покрытии создают повышенную опасность на дороге, поскольку этот участок а дороги является частью школьного маршрута.

В результате районный суд обязал чиновников в течение 120 дней отремонтировать дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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