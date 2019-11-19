Ступин: Объемы ядовитого фильтрата на свалке в поселке Космодемьянского превышают нормы в десятки раз

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-19T15:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще в сентябре этого года экологи обнаружили, что на полигоне в поселке Космодемьянского просачивается ядовитый фильтрат. Далее они обратились в прокуратуру по этому факту с просьбой проверить, эффективно ли были потрачены средства, выделенные на рекультивацию свалки. Во вторник 19 ноября ситуацию с «сочащимся» полигоном прокомментировал министр экологии и природных ресурсов Олег Ступин.

- Действительно, вопросы были. Собственно, я не могу подтвердить, что кем-то было установлено, что просачивался фильтрат, но на этапе проведения работ мы установили, что объем образования фильтрата превышает те объемы, которые были заложены в проектной документации, во много раз, - заявил Ступин. – Если в документации было заложено в районе пяти кубов, то мы фиксировали на пиковых значениях до 250 кубов. Это означает, что были ошибки в проектной документации.

Правда, Ступин заявил, что проблема эта «технически решаемая».

- Мы еще в ноябре 2018 года, то есть до сдачи объекта, что заказчик, то есть муниципалитет, или Росприроднадзор не доглядели в плане изысканий. По объекту было получено положительное заключение экологической экспертизы. Но решение тут простое – активно этот фильтрат выкачивать и вывозить на очистные, либо строить трубу, которая будет откачивать его на те же очистные, - добавил министр.

Решение этой проблемы, по словам министра, обойдется примерно в 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU