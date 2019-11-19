2019-11-19T15:48:25+03:00
Общество

За сутки в Калининградской области оштрафовали 42 пешехода-нарушителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 18 ноября, в Калининградской области прошло профилактическое мероприятие «Пешеход на переход». Как сообщает группа пропаганды регионального управления ГИБДД, в течение дня инспекторы привлекли к административной ответственности 42 пешехода-нарушителя.

В Госавтоинспекции отметили, что некоторые пешеходы игнорировали слова сотрудников ГИБДД и продолжали нарушать Правила дорожного движения.

Отметим, что накануне на автодороге Калининград-Балтийск под колеса автомобиля попал 12-летний мальчик. Ребенок перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Более того, световозвращающие элементы на одежде мальчика отсутствовали. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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