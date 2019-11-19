Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на Мамоновском шоссе

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-19T16:37:49+03:00

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Региональное управлением МВД разыскивает свидетелей аварии на Мановском шоссе, в которой погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Напомним, в пятницу, 15 ноября в 22:05 в районе поворота к поселку Прибрежный водитель «Ауди 8» выехал на встречку и врезался в «Ауди 80». Водитель и 30-летний пассажир «Ауди 80» скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В ходе проверки было установлено, что на момент совершения ДТП водитель «Ауди 8» находился в состоянии алкогольного опьянения.

На 37-летнего водителя «Ауди 8» завели уголовное дело. Сейчас он находится в больнице с травмами.

Полиция обращается ко всем, кто стал свидетелем данной трагедии. Просьба срочно позвонить в следственный отдел ОМВД России по Московскому району Калининграда по телефону 552-413. Мы рассчитываем на вашу помощь», - обратилась к очевидцам происшествия начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU