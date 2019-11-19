2019-11-19T17:04:26+03:00
Общество

Роспотребнадзор – калининградцам: Платный туалет в кафе это незаконно

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Платное пользование туалетом в ресторане или кафе нарушает права посетителей. Об этом, отвечая на вопрос калининградцев, говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора. Информация размещена на Инстаграм-страничке ведомства.

«В Управление обратились посетители кафе с вопросом: правомерно ли требование платы за пользование туалета в кафе? Закон «О защите прав потребителей» однозначно говорит, что нет. Платное пользование туалетом в ресторане или кафе нарушает права посетителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиенты проводят в заведении общественного питания, в среднем, не менее часа, поэтому вынуждены пользоваться туалетом.

Кроме того, как говорят санитарные врачи, гости ресторанов или кафе обязательно должны иметь доступ к раковине, чтобы иметь возможность помыть руки.

«Отсутствие туалета для посетителей для кафе и ресторанов – нарушение требований санитарного законодательства», – заключили в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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