Ледовый каток в Центральном парке откроется 1 декабря
Ледовый каток, расположенный в Центральном парке Калининграда, заработает с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Каток будет открыт ежедневно с 10:00 до 21:45.
Кататься можно будет на своих коньках или же взять в прокат. В наличии фигурные (размеры 26-47) и хоккейные (размеры 30-49).
Стоимость билетов от 150 до 300 рублей.
«Рядом с катком будет работать обновленная высокоскоростная тюбинговая трасса, а для самых маленьких - сказочная карусель», - говорится в сообщении.
Каток проработает до марта – апреля. Ледовое покрытие можно использовать до + 8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU