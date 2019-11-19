2019-11-19T18:43:17+03:00
Общество

Ледовый каток в Центральном парке откроется 1 декабря

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Ледовый каток, расположенный в Центральном парке Калининграда, заработает с 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Каток будет открыт ежедневно с 10:00 до 21:45.

Кататься можно будет на своих коньках или же взять в прокат. В наличии фигурные (размеры 26-47) и хоккейные (размеры 30-49).

Стоимость билетов от 150 до 300 рублей.

«Рядом с катком будет работать обновленная высокоскоростная тюбинговая трасса, а для самых маленьких - сказочная карусель», - говорится в сообщении.

Каток проработает до марта – апреля. Ледовое покрытие можно использовать до + 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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