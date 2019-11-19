ДТП на Московском проспекте: перевернулся автомобиль, движение затруднено
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В результате ДТП, которое случилось вечером во вторник 19 ноября на Московском проспекте в Калининграде, перевернулся автомобиль.
Очевидцы инцидента выложили фотографию в «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
Движение по Московскому проспекту затруднено.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, обошлось без пострадавших.
Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU