ДТП на Московском проспекте: перевернулся автомобиль, движение затруднено

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-19T18:57:57+03:00

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В результате ДТП, которое случилось вечером во вторник 19 ноября на Московском проспекте в Калининграде, перевернулся автомобиль.

Очевидцы инцидента выложили фотографию в «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Движение по Московскому проспекту затруднено.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU