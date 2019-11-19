2019-11-19T19:13:53+03:00
Общество

В Калининграде собирают волонтеров для поиска 20-летнего парня

Георгий Азюковский ушел на дачу и пропал
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде полиция и волонтеры разыскивают 20-летнего Георгия Азюковского, который ушел на дачу помогать бабушке и пропал.

Информация об этом размещена в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в «ВКонтакте».

«В понедельник, 18 ноября, в 13:00 молодой человек вышел из дома на проспекте Победы и направился в сторону СНТ «Вишнёвый сад». До дачи Георгий не дошел, его местонахождение неизвестно, телефон выключен с 15:00», - говорится в сообщении.

Поисковики предполагают, что парень пошел на дачу через улицу Менделеева, кладбище, АЗС на проспекте Мира и улицу Катина.

Связаться с волонтерами можно по номеру 8(901)9635003 или полиция 02.

В другой поисковой группе сообщается, что сбор добровольцев намечен на сегодня на 19:00 по адресу проспект Победы, 159.

ИСТОЧНИК KP.RU

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