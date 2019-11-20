СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-20T10:21:39+03:00

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Калининградские ученые проведут рыбохозяйственные исследования в Антарктике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Научно-исследовательская экспедиция «АНТАРКТИДА 2019/2020» продлится до апреля 2020 года. Она будет проводиться на судне Росрыболовства СТМ К-1704 «Атлантида», способном выполнять широкий комплекс океанологических и биологических исследований в любом районе Мирового океана. Основное направление нынешних исследований – изучение состояния запасов антарктического криля, а также разработка технологий его комплексной переработки. Последний раз российские экспедиционные ресурсные исследования в этом секторе Мирового океана проводились около 20 лет назад.

Между тем, специалисты отрасли называют криль очень перспективным промысловым ресурсом. В настоящее время его добывается 300 тысяч тонн, а общий объем криля в районе проведения экспедиции оценивается в 60 миллионов тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU