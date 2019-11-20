В Калининграде в многоэтажке начался пожар из-за зарядного устройства
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на улице Печатной пожар случился из-за оставленного зарядного устройства. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, инцидент произошел в 22:25 во вторник 19 ноября.
В девятиэтажном доме, на лоджии в одной из квартир произошло короткое замыкание зарядного устройства, что и стало причиной возгорания.
«Закопчена лоджия, оплавилась оконная рама на площади 0.5 квадратных метра», - сообщили в МЧС.
Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU