В Калининграде в многоэтажке начался пожар из-за зарядного устройства

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-20T10:23:58+03:00

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В Калининграде на улице Печатной пожар случился из-за оставленного зарядного устройства. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, инцидент произошел в 22:25 во вторник 19 ноября.

В девятиэтажном доме, на лоджии в одной из квартир произошло короткое замыкание зарядного устройства, что и стало причиной возгорания.

«Закопчена лоджия, оплавилась оконная рама на площади 0.5 квадратных метра», - сообщили в МЧС.

Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU