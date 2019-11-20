2019-11-20T10:26:01+03:00
Общество

Мэрия Калининграда опубликовала график отключения горячей воды в 2020 году

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Администрация Калининграда утвердила сводный годовой план ремонта теплоисточник в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Первой в следующем году на ремонт встанет РТС «Цепрусс» (13.05 – 26.05), затем РТС «Южная» (20.05. – 02.06.), РТС «Северная» и котельная ООО «Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» (03.06. – 16.06.), РТС «Балтийская» и РТС «Прибрежная» (17.06. - 30.06.), РТС «Восточная» (01.07. – 14.07.), ТЭЦ-2 (08.07. – 21.07.), РТС «Красная» (22.07. – 04.08.), РТС «Чкаловск» (29.07. – 11.08.), РТС «Горького, 166» (12.08. – 25.08.).

Остановка на профилактику сетей ТЭЦ-1 (АО «Калининградская генерирующая компания») запланирована на весь межотопительный период.

Ремонт теплоисточника не всегда означает обязательное прекращение подачи горячей воды, отметили в мэрии Калининграда. При наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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