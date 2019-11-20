В Калининградской области снизили прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-20T10:35:35+03:00

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В Калининградской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал – 11 392 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения в регионе при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также формирования бюджета области.

Прожиточный минимум рассчитывается по установленной методике, в основе которой лежит расчет региональной потребительской корзины – это стоимость 42 наименований наиболее популярных продуктов питания. Среди них – хлебные продукты, овощи и бахчевые, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыбопродукты, молоко, масло растительное, маргарин и другие жиры. Они составляют половину стоимости потребительской корзины и еще по 25% – стоимость непродовольственных товаров и коммунальных платежей с прочими услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU