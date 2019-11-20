2019-11-20T10:35:35+03:00
Общество

В Калининградской области снизили прожиточный минимум

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области установлена величина прожиточного минимума за третий квартал – 11 392 рубля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения в регионе при разработке и реализации областных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также формирования бюджета области.

Прожиточный минимум рассчитывается по установленной методике, в основе которой лежит расчет региональной потребительской корзины – это стоимость 42 наименований наиболее популярных продуктов питания. Среди них – хлебные продукты, овощи и бахчевые, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыбопродукты, молоко, масло растительное, маргарин и другие жиры. Они составляют половину стоимости потребительской корзины и еще по 25% – стоимость непродовольственных товаров и коммунальных платежей с прочими услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сотрудники Росреестра скрыли свои доходы и имущество
В Южном парке открыли новый подвесной мост
В Калининграде совершен бандитский налет на офис одной из фирм
Задержан калининградец, зверски избивший посетителя ночного клуба
Под Гурьевском в лобовую столкнулись «Тойота» и «Форд»
Квартиры или деньги: Область выделила Советску 33 млн рублей на расселение «дома на таможне»
Очевидцы сообщили о сбитом ребенке на ул. Горького в Калининграде
Балтийскому морю угрожает бактерия, которую уже прозвали «пожирателем плоти»
Калининградская полиция раскрыла кражу на футбольном матче
В Калининграде открывается бесплатная киношкола
В Калининграде в среду свыше 10 улиц остались без воды
В Калининграде «Форд» выехал тротуар и сбил пешехода
Калининградца задержали за попытку доставить в колонию телефоны и сим-карты
В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест
В Голдапе калининградец на «Фольксвагене» съехал в кювет из-за выбежавших на дорогу косуль
Калининградцу не удалось обжаловать приговор за пьяное ДТП в Белоруссии
В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в многоквартирном доме
Пропавшего 20-летнего калининградца нашли мертвым
В Калининграде конфликт двух продавцов фруктами закончился поножовщиной