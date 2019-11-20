В Калининграде конфликт двух продавцов фруктами закончился поножовщиной

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-20T10:57:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в горбольницу с улицы Камской был доставлен 33-летинй мужчина с ножевыми ранения. Медики сразу сообщили об этом в полицию, началась проверка.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, поножовщина произошла вследствие ссоры между мужчинами, которые не поделили торговое место по продаже фруктов и овощей. В ходе конфликта 50-летний злоумышленник нанёс оппоненту ножевые ранения в область грудной клетки и брюшной полости.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU