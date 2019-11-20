Пропавшего 20-летнего калининградца нашли мертвым

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-20T10:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде нашли мертвым 20-летнего калининградца, поиском которого занимались накануне волонтеры и полиция.

Тело парня обнаружили вечером во вторник 19 ноября на улице Сержанта Мишина.

По данным регионального СКР, видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле молодого человека не обнаружено.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в понедельник 18 ноября, в 13:00 молодой человек вышел из дома на проспекте Победы и направился в сторону СНТ «Вишневый сад». До дачи парень не дошел, его местонахождение было неизвестно, телефон был выключен с 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU