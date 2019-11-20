2019-11-20T11:05:02+03:00
Общество

В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в многоквартирном доме

Виктор Сергеев
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В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что с 1 октября этого года в жилых помещениях многоквартирных домов запрещено размещать гостиницы. Однако отель «Флоранж» на улице Советская,1 продолжал оказывать гостиничные услуги в прежнем режиме.

Также в работе отеля были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

В результате прокуратура обратилась в суд, в рамках принятия обеспечительных мер по иску деятельность мини-отеля приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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