В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в многоквартирном доме
Изменить размер текста:
В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что с 1 октября этого года в жилых помещениях многоквартирных домов запрещено размещать гостиницы. Однако отель «Флоранж» на улице Советская,1 продолжал оказывать гостиничные услуги в прежнем режиме.
Также в работе отеля были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.
В результате прокуратура обратилась в суд, в рамках принятия обеспечительных мер по иску деятельность мини-отеля приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU