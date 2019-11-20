Калининградцу не удалось обжаловать приговор за пьяное ДТП в Белоруссии

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-20T11:12:49+03:00

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В сентябре этого года Багратионовский суд отправил местного жителя в колонию-поселение за ДТП с пострадавшим в Белоруссии. Калининградец в Минске сел пьяным за руль, превысил скорость более чем на 70 км\ч и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водителю встречного автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело было передано по месту жительства виновника аварии. Багратионовский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на три года. Однако виновник ДТП посчитал приговор чрезмерно суровым и подал апелляционную жалобу.

Калининградский областной суд оставил приговор Багратионовского районного суда Калининградской области без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU