2019-11-20T11:23:20+03:00
Общество

В Голдапе калининградец на «Фольксвагене» съехал в кювет из-за выбежавших на дорогу косуль

Виктор Сергеев
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..Фото: http://goldap.policja.gov.pl/
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Житель Калининградской области попал в ДТП около Голдапа из-за появившихся на трассе животных. Об этом сообщается на сайте полиции польского города.

43-летний калининградец на «Фольксвагене» ехал в сторону госграницы. Недалеко от пункта пропуска на дорогу выбежали несколько косуль. Избегая столкновения, мужчина съехал в кювет, после этого автомобиль перевернулся.

В результате ДТп водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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