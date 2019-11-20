В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест
В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В январе этого года ОАО «РЖД» передало городу здание детского сада, который на тот момент посещало 107 детей. После капитального ремонта детский сад посещают 238 детей, в том числе 131 ребенок ясельного возраста.
«Количество детей, посещающих детские сады, все время растет. Уже сейчас это более 53 тысяч юных калининградцев. В рамках национального проекта мы построим еще одиннадцать учреждений на территории региона до конца 2021 года», – заявила министр образования Светлана Трусенева.
В этом году были открыты подразделения детских садов в многоквартирных домах в поселках Большое Исаково и Новое Голубево Гурьевского района, второй корпус детского сада №57 по ул. Карамзина. До конца года откроются новые здания учреждений по ул. Согласия и Павлика Морозова в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU