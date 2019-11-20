2019-11-20T11:29:34+03:00
Общество

В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В январе этого года ОАО «РЖД» передало городу здание детского сада, который на тот момент посещало 107 детей. После капитального ремонта детский сад посещают 238 детей, в том числе 131 ребенок ясельного возраста.

«Количество детей, посещающих детские сады, все время растет. Уже сейчас это более 53 тысяч юных калининградцев. В рамках национального проекта мы построим еще одиннадцать учреждений на территории региона до конца 2021 года», – заявила министр образования Светлана Трусенева.

В этом году были открыты подразделения детских садов в многоквартирных домах в поселках Большое Исаково и Новое Голубево Гурьевского района, второй корпус детского сада №57 по ул. Карамзина. До конца года откроются новые здания учреждений по ул. Согласия и Павлика Морозова в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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