Калининградца задержали за попытку доставить в колонию телефоны и сим-карты
.Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался доставить в исправительной учреждение запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
27-летний калининградец спрятал телефоны и сим-карты в катушках с удлинителями. Однако тайник был обнаружен в ходе досмотра в колонии №7 в Гвардейске
В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее отбывал наказание в этой колонии. На него завели административное дело, злоумышленнику грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU