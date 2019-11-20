Калининградца задержали за попытку доставить в колонию телефоны и сим-карты

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-20T11:39:27+03:00

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Сотрудники УФСИН задержали мужчину, который пытался доставить в исправительной учреждение запрещенные предметы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

27-летний калининградец спрятал телефоны и сим-карты в катушках с удлинителями. Однако тайник был обнаружен в ходе досмотра в колонии №7 в Гвардейске

В ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее отбывал наказание в этой колонии. На него завели административное дело, злоумышленнику грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU