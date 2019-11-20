В Калининграде в среду свыше 10 улиц остались без воды

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-20T12:14:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду, 20 ноября, не будет света и воды.

До 16 часов отключена холодная вода на ул. Платова 1, ул. Малая Лесная 14. До 17 часов воды не будет на ул. Интернациональная 52-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37. До 18 часов холодное водоснабжение приостановлено на пер. Трамвайный 38-46, 52 (д/сад №46), 53, пер. 2-й Трамвайный 4, ул. Киевская 22а, ул. Железнодорожная 40, ул. Багратиона 137, ул. Южная 3, ул. Нансена 1-1а.

Без электричества в связи ремонтными работами в течение дня останутся:

- ул. Ямская и ул. Энергетиков – с 9.00 до 17.00;

- ул. Бассейная 1, пр-т. Победы 50а, 54а – с 13.30 до 18.00;

- ул. Калужская 24А – с 13.30 до 18.00;

- ул. Колёсная 1, ул. В. Дубинина 3, 6-8, 13, ул. Цирковая 2, 3а, 5а, 11а, ул. Менделеева 17, 24 – с 9.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU