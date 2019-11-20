В Калининграде открывается бесплатная киношкола

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-20T12:41:16+03:00

К участию приглашают слушателей от 8 до 45 лет

Изменить размер текста: A A

В Калининграде начали принимать заявки на обучение в киношколе «Современное кинопроизводство. Подготовительный и съемочный период». Курс стартует с 28 ноября и продлится до 11 декабря.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, обучение будет ежедневным и бесплатным. Педагогами-наставниками выступят руководители компаний-организаторов, известные режиссеры, продюсеры и актеры. Кто именно приедет в Калининград, пока не ясно.

«Мероприятие направлено на подготовку специалистов киноиндустрии для работы на территории Калининградской области», - говорят организаторы.

Отбор студентов пройдет на основании резюме и по результатам собеседования.

Пройти обучение могут все желающие от 8 до 45 лет.

Обучение включает в себя лекции, мастер-классы, практические занятия, кинопросмотры, съемки фильма.

Подробности здесь. Заявки принимают до 25 ноября на info@arka.film.

ИСТОЧНИК KP.RU