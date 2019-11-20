2019-11-20T12:38:39+03:00
Происшествия

Калининградская полиция раскрыла кражу на футбольном матче

Один из болельщиков попросил другого приглядеть за вещами, а вернувшись, не обнаружил ни соседа, ни своего имущества
Игорь ОРЕХОВ
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По ходу матча между сборными России и Казахстана, походившего 9 сентября на стадионе «Калининград», одному из местных болельщиков (не важно, за какую команду) понадобилось ненадолго отлучиться. В царившей на трибуне атмосфере «все люди – братья», он попросил сидевшего рядом незнакомца приглядеть пока за сумкой и курткой, которые лень было тащить с собой. Ну и, конечно (иначе мы бы об этом не писали), вернувшись, не обнаружил ни сторожа-добровольца, ни своего имущества. А между прочим, в пропавшей куртке находились еще мобильный телефон с наушниками и зарядное устройство.

В общем разыскивать вора пришлось профессионалам из угрозыска ОМВД РФ по Московскому району. Которые в итоге и задержали 24-летнего горожанина, попятившего чужие вещички. Мобильник, как сознался задержанный, он успел сдать в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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