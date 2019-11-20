2019-11-20T13:07:04+03:00
Общество

Балтийскому морю угрожает бактерия, которую уже прозвали «пожирателем плоти»

Ее появление связывают с потеплением климата, инфекция уже зафиксирована в Германии
Иван МАРКОВ
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Человеческая рука, пораженная "пожирателем плоти"Человеческая рука, пораженная "пожирателем плоти"Фото: Польский культурный центр
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На Балтийском побережье зафиксировано появление холерного штамма Vibrio vulnificus, наблюдавшегося ранее в тропических водах. Проникновение бактерии в организм может вызывать некротизирующий фасциит - редкую инфекцию, быстро разрушающую кожу. За быстрое распространение инфекции ее уже прозвали «пожирателем плоти».

Как сообщает польский культурный центр со ссылкой на Wiadomosci, бактерия станет серьезной угрозой для все большей части польского побережья.

- Бактерия вызывает инфекцию высокой смертности, - говорится в отчете The Lancet Countdown. - Последний такой случай был зафиксирован в Германии.

К слову, бактерия встречается по всему миру и предпочитает климат, в котором температура воды не превышает 18 градусов по Цельсию. В организм она может попасть при употреблении человеком сырых или недоготовленных морепродуктов, а также при купании в море.

- Изменение климата, в том числе, потепление Балтийского моря делает бактерии все более распространенными в его водах, - добавляет издание. - В августе в Германии женщина скончалась после купания в Балтике. Немецкие власти подтвердили, что причиной стало заражение бактерией Vibrio vulnificus. Это произошло в немецкой федеральной земле Мекленбург-Померания, которая граничит с Западно-Поморским воеводством. За весь 2019 год в этом регионе зафиксировано несколько очагов инфекций, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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