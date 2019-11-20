Под Гурьевском в лобовую столкнулись «Тойота» и «Форд»

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-20T13:28:38+03:00

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Во вторник, 19 ноября, в Гурьевском районе произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 12-м километре автодороги «Заозерье – Заречье – Добрино – Узловое – Заливное» водитель «Фольксвагена» не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии пострадал 18-летний пассажир.

На 4 километре автодороги «Гурьевск – Поддубное» водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Форд». В результате столкновения пострадал виновник аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU