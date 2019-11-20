Задержан калининградец, зверски избивший посетителя ночного клуба

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-20T13:34:24+03:00

Кроме нескольких сильных ударов в лицо пострадавший получил еще и удар ногой по голове

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В ночном клубе на проспекте Мира в Калининграде возник конфликт между двумя посетителями – обычное для подобных заведений дело. По ходу драки один из ее участников нанес другому несколько ударов в лицо, отправив оппонента в нокаут. И, презрев правило «лежачего не бить», добавил ногой по голове упавшего. Неудивительно, что после госпитализации пострадавшего медики расценили полученные им травмы как тяжкий вред здоровью! Полиция принялась за розыски скрывшегося победителя в схватке.

- Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Центральному району установили свидетелей произошедшего, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано избиение, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Личность злоумышленника помогли раскрыть снимки фотографа, сделанные в развлекательном заведении. Потерпевший узнал на них своего обидчика.

В результате был задержан 26-летний калининградец, которому теперь грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU