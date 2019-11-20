2019-11-20T14:11:51+03:00
Происшествия

В Калининграде совершен бандитский налет на офис одной из фирм

Трое вымогателей избили бизнесмена, требуя возврата несуществующего долга в 200 тысяч рублей
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде подвергся налету офис на улице Дзержинского. В помещение ворвались трое громил и принялись избивать 47-летнего бизнесмена, требуя вернуть 200 тысяч рублей и угрожая убить в случае отказа. И хотя коммерсант ведать не ведал о каком-то там долге, опасаясь претворении последней угрозы в реальность, был вынужден написать расписку с обязательством отдать деньги. Отдав 20 тысяч целковых в качестве первого транша и дождавшись ухода нападавших, перепуганный калининградец поспешил обратиться в полицию.

- Сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержки бойцов спецотряда быстрого реагирования Росгвардии и спецназа «Гром» задержали злоумышленников по месту их жительства, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В квартирах было обнаружено и изъято множество банковских карт и сим-карт различных мобильных операторов. Кроме того, в одном из жилищ нашли травматический пистолет, бейсбольные биты и металлические кастеты.

Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу. Уголовное дело находится в производстве Следственной части УМВД России по Калининградской области. Троице инкриминируют статью УК РФ «Вымогательство денежных средств группой лиц по предварительному сговору с применением насилия» с перспективой загреметь за решетку на 7 лет.

В Калининграде совершен бандитский налет на офис одной из фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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