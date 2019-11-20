В Южном парке открыли новый подвесной мост

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-20T14:17:06+03:00

В мэрии сообщают, что пока прошло только техническое открытие переправы

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В Южном парке открылся новый подвесной мост через озеро, построенный на месте старой переправы. Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Калининграда, официального открытия еще не было.

- Пока это только техническое открытие, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Мост соединяет ту часть зеленой зоны, в которой находится парк миниатюр, и стадион «Локомотив», рядом с которым все еще продолжается строительство тротуаров.

Напомним, на благоустройство парка, которое началось этим летом, из городского бюджета было выделено 45 млн. рублей. На эти средства проводится реконструкция прогулочных дорожек, установка новых скамеек. Также благоустройство предполагает высадку растений.

ИСТОЧНИК KP.RU