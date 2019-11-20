2019-11-20T14:17:06+03:00
Общество

В Южном парке открыли новый подвесной мост

В мэрии сообщают, что пока прошло только техническое открытие переправы
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Новый подвесной мост в Южном паркеНовый подвесной мост в Южном паркеФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В Южном парке открылся новый подвесной мост через озеро, построенный на месте старой переправы. Как сообщили «Комсомолке» в мэрии Калининграда, официального открытия еще не было.

- Пока это только техническое открытие, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Мост соединяет ту часть зеленой зоны, в которой находится парк миниатюр, и стадион «Локомотив», рядом с которым все еще продолжается строительство тротуаров.

Напомним, на благоустройство парка, которое началось этим летом, из городского бюджета было выделено 45 млн. рублей. На эти средства проводится реконструкция прогулочных дорожек, установка новых скамеек. Также благоустройство предполагает высадку растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сотрудники Росреестра скрыли свои доходы и имущество
В Калининграде совершен бандитский налет на офис одной из фирм
Задержан калининградец, зверски избивший посетителя ночного клуба
Под Гурьевском в лобовую столкнулись «Тойота» и «Форд»
Квартиры или деньги: Область выделила Советску 33 млн рублей на расселение «дома на таможне»
Очевидцы сообщили о сбитом ребенке на ул. Горького в Калининграде
Балтийскому морю угрожает бактерия, которую уже прозвали «пожирателем плоти»
Калининградская полиция раскрыла кражу на футбольном матче
В Калининграде открывается бесплатная киношкола
В Калининграде в среду свыше 10 улиц остались без воды
В Калининграде «Форд» выехал тротуар и сбил пешехода
Калининградца задержали за попытку доставить в колонию телефоны и сим-карты
В Черняховске после капремонта открыли детский сад на 238 мест
В Голдапе калининградец на «Фольксвагене» съехал в кювет из-за выбежавших на дорогу косуль
Калининградцу не удалось обжаловать приговор за пьяное ДТП в Белоруссии
В Пионерском по требованию прокуратуры закрыли мини-отель в многоквартирном доме
Пропавшего 20-летнего калининградца нашли мертвым
В Калининграде конфликт двух продавцов фруктами закончился поножовщиной
В Калининградской области снизили прожиточный минимум